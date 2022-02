Fevereiro Roxo esclarece sobre fibromialgia: reumatologista fala sobre a patologia

Reumatologista do SanSaúde, Dra. Luciana Akita, deu detalhes sobre a patologia





Você sabia que o mês de fevereiro também é dedicado a uma campanha de conscientização de saúde? É o Fevereiro Roxo, voltado a informar e ressaltar a importância do diagnóstico precoce de três doenças: a fibromialgia, a lúpus e o Alzheimer.



Conversamos com a médica reumatologista do SanSaúde, Dra. Luciana Akita, para esclarecer tudo sobre a doença. Ela explicou os sintomas, se é hereditário, tratamento e qualidade de vida.



O que é fibromialgia?



A profissional explicou que é uma doença reumatológica que causa dores difusas pelo corpo, porém não aparece em exames (de sangue, de imagem) e também não causa deformidades ou risco de morte ao paciente. Assim, não é considerada um “reumatismo” verdadeiro.



É verdade que acomete mais mulheres?



Sim. “A fibromialgia é nove vezes mais prevalente em mulheres, quando comparado aos homens”, disse.



Jovens



Segundo a médica, a faixa mais comum é entre 35 e 50 anos, porém qualquer indivíduo pode ser acometido, desde crianças a idosos.



Sintomas





Dra. Luciana detalhou os sintomas. “Dores em várias partes do corpo, distúrbio do sono, sintomas ansiosos ou depressivos, fadiga crônica, formigamentos pelo corpo, dores de cabeça, perda de memória, alteração do hábito intestinal (constipação ou diarreia), redução de libido, entre outros”, alertou.



Hereditariedade



Sim, existe uma maior chance de parentes próximos apresentarem a doença.



Fevereiro Roxo





A médica ressaltou a importância da campanha. “Conscientizar e não estigmatizar pacientes que têm fibromialgia, enfatizando na sociedade que a dor é real e não inventada pelo indivíduo. E principalmente: disseminar que há tratamento e que pessoas que convivem com os sintomas devem procurar ajuda de um reumatologista para controle da doença”, afirmou.



Como tratar?



O tratamento é baseado principalmente em mudança de estilo de vida, com orientação de perda de peso para aqueles acima do desejado e prática regular de atividade física de baixo impacto (como caminhadas, bicicleta, hidroginástica, pilates, etc). “Acupuntura é uma técnica reconhecida e eficaz; além de psicoterapia sob o método de TCC (terapia cognitivo comportamental). Falando em tratamento medicamentoso, hoje temos várias opções, que devem ser prescritas de acordo com as queixas de cada paciente”, disse.



Qualidade de vida com fibromialgia





Dra. Luciana enfatizou que a qualidade de vida na fibromialgia depende da compreensão, pelo paciente, que a doença requer várias formas de tratamento e que dependem da colaboração do mesmo (psicoterapia, exercícios físicos, perda de peso, acupuntura) e não apenas remédios.



Prevenção





A médica finalizou que a prevenção é possível com controle do estado emocional, prática regular de atividade física e alimentação adequada e balanceada.