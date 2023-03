FEV realiza atividade sobre cooperação com seus colaboradores

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Atividades aconteceram no Câmpus Centro da Instituição e contaram com a participação de funcionários de todos os setores administrativos

A Fundação Educacional de Votuporanga (FEV) realizou nesta segunda-feira (dia 27) uma atividade de integração com o tema “Cooperar para VenSer”, com seus colaboradores, no Câmpus Centro da Unifev. Mais de 100 funcionários de todos os setores da Instituição participaram da ação.

Com o objetivo de proporcionar vivências e reflexões sobre o trabalho cooperativo e seus benefícios, o pró-reitor acadêmico e palestrante responsável pela atividade, Prof. Me. Anderson Bençal Indalécio, promoveu exercícios capazes de provocar os colaboradores de diferentes áreas a trabalhar em equipe.

“A Unifev é uma Instituição muito grande e muitos colaboradores não se conheciam. Por isso, promover essa integração é importante para a compreensão de que todos os setores do Centro Universitário são importantes e que, sem um, o outro não consegue funcionar”, disse.

Para o reitor, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, a FEV tem entre seus objetivos capacitar e manter o bem-estar dos colaboradores, isso faz com que as mantidas continuem crescendo com a qualidade de sempre. “É imprescindível que os nossos funcionários estejam bem e felizes para que o trabalho seja desempenhado da melhor forma possível e, assim, possamos proporcionar um ensino de qualidade para os nossos alunos, que é o nosso maior propósito”, afirmou.

A supervisora de Recursos Humanos, Profa. Ma. Marinês Ralho, destacou que essa foi a primeira ação de 2023 com os colaboradores e que outras devem acontecer ao longo do ano. “Estamos pensando e planejando diversas atividades para que o nosso funcionário se sinta acolhido e feliz para executar suas funções em um ambiente agradável de trabalho”, finalizou.

Os colaboradores da Cidade Universitária também receberão a mesma atividade na próxima segunda-feira (03 de abril).