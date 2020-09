Fernandópolis tem força tarefa para controlar incêndio

Uma força tarefa formada pelo Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Meio Ambiente e uma Usina de Fernandópolis, foi necessária para controlar vários focos de incêndio registrado às margens do Córrego Santa Rita.

Ruas e avenidas tiveram que ser interditadas para que os trabalhos de contenção das chamas fossem feitas e evitar que o fogo se alastrasse para outros pontos.

O córrego Santa Rita tem a nascente dentro do município de Fernandópolis e é um dos afluentes do rio Grande, na divisa de São Paulo com Minas Gerais.

Autoridades acreditam que o incêndio na mata ciliar tenha sido criminoso.