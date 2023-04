Um dia depois da derrota diante do Argentinos Juniors, por 1 a 0, na segunda rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores, a direção e reuniu com o treinador e optou por interromper o trabalho iniciado em 20 de novembro de 2022. Foram, ao todo, 150 dias corridos à frente do Timão.

O clube parte agora para contratar um novo técnico, mas tem pela frente um mercado bastante restrito no Brasil. Dorival Júnior, nome que estava no mercado após sair do Flamengo, fechou com o rival São Paulo nesta quinta. Eliminado nas quartas de final do Paulistão diante do Ituano, o técnico recebeu enorme pressão dos torcedores por conta da oscilação nos últimos jogos.