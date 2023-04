Feriado de Tiradentes: veja o que abre e o que fecha em Votuporanga

Alguns serviços terão o horário de funcionamento alterado entre sexta (21) e segunda-feira (24).

Os horários de alguns serviços públicos de Votuporanga/SP serão alterados por conta do feriado de Tiradentes. Veja abaixo o que abre e o que fecha entre sexta (21.abr) e a próxima segunda-feira (24).

No Paço Municipal, a Central de Atendimento só volta na segunda-feira. Já dos serviços vinculados a Saev Ambiental, nesta sexta, o atendimento presencial (Rua Pernambuco) estará fechado; contudo, o serviço de plantão 24 horas atende pelo 0800-770-1950.

Ainda no feriado, o Bosque Municipal estará aberto das 7h às 19h; Horto Florestal, fechado; Ecotudos Norte, Oeste e Sul: abertos das 7h às 19h; serviço de varrição de ruas não será realizado; coleta de lixo normal (orgânico) será realizada normalmente; assim como a coleta seletiva de lixo.

No sábado (22): Atendimento presencial (Rua Pernambuco) também estará fechado; Bosque Municipal: aberto das 7h às 19h; Horto Florestal: fechado; Ecotudos Norte, Oeste e Sul: abertos das 7h às 19h; Serviço de varrição de ruas será realizado normalmente, assim como a coleta de lixo normal (orgânico); já a coleta seletiva de lixo não será realizada.

No domingo (23): Atendimento presencial (Rua Pernambuco) estará fechado; Bosque Municipal: aberto das 7h às 19h; Horto Florestal: fechado; Ecotudos Norte, Oeste e Sul: abertos das 7h às 19h; Serviço de varrição de ruas não será realizado; Coleta de lixo normal (orgânico) não será realizada, assim como a coleta seletiva de lixo.

Contudo, vale ressaltar que durante todos esses dias serão mantidos os serviços de urgência e emergência como o atendimento no Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Parque da Cultura

O Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura, reabre no sábado e domingo das 15h às 20h, portanto, só fechará na sexta-feira em virtude do feriado; contudo, independente do funcionamento interno do Centro, os atrativos existentes no entorno do Parque da Cultura ficam sempre à disposição da população, como playground, pista de caminhada e ciclismo, espaços para piquenique e quadras esportivas.

Comércio

Já o comércio fica fechado nesta sexta-feira, em decorrência do feriado; exceto supermercados, como por exemplo: o Santa Cruz Supermercados atenderá das 7h às 12h30; já o Porecatu abre das 7h às 19h; Amigão atenderá das 7h às 20h; e o Muffato está aberto das 8h às 20h. Diário de Votuporanga