Fefecê perde em casa para o Rio Branco e vira lanterna do grupo

O Fernandópolis foi do céu ao inferno nas primeiras rodadas da segunda fase do Paulista da Segunda Divisão.

A equipe, que terminou a primeira rodada na liderança do grupo 12, agora é o último colocado, após perder duas partidas seguidas.

Neste sábado, em pleno estádio Cláudio Rodante, o Fefecê foi derrotado pelo Rio Branco de Americana, por 2 a 0. Os gols foram marcados por Cauari, logo a 1 minuto de partida, e Yuri, aos 2 do segundo tempo.

No outro jogo do grupo, o São-Carlense venceu em casa o Jabaquara, também por 2 a 0.

Com o término da terceira rodada, o grupo 12 tem o São-Carlense na liderança com 7 pontos, seguido do Rio Branco, com 4, Jabaquara, 3 e Fernandópolis, 3.

As quatro equipes voltam a campo no próximo final de semana.No sábado,15, às 15h, o Fefecê vai a Americana, buscar a revanche contra o Rio Branco. Já no domingo, 16, às 10h, o Jabaquara recebe o São-Carlense.