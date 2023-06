Fefecê perde de virada para a Penapolense e se distancia dos líderes

O Fernandópolis foi derrotado na tarde de hoje para a Penapolense, em pleno estádio Cláudio Rodante e viu os líderes do grupo 1 do Paulista da Segunda Divisão se distanciarem.

Ranisson, aos 33 minutos do primeiro tempo abriu o placar para o Fefecê, mas na segunda etapa, Luiz aos 25, e Gelati aos 44, viraram o placar para os visitantes.

Com o resultado, a Águia permanece na terceira colocação do grupo com 10 pontos, seis a menos que o Vocem e a própria Penapolense.

O Vocem de Assis, inclusive, será o próximo adversário do Fernandópolis, em jogo duríssimo na casa do adversário, no domingo, 11, às 10h.