FEF agradece Pinato por garantir cursos de Direito e Publicidade

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

O presidente da Fundação Educacional de Fernandópolis (FEF), Ocimar Castro, agradeceu nesta sexta-feira (19) o deputado Fausto Pinato (PP-SP) pelo seu empenho em garantir os cursos de Direito e Publicidade, naquela instituição já a partir do próximo ano, 2022.

De acordo com Ocimar Castro a celeridade na autorização dos dois cursos pelo Ministério da Educação (MEC) ocorreu graças à atuação do parlamentar do PP paulista. Ocimar quer entregar, ainda, pessoalmente uma carta de agradecimento ao deputado pela atenção dispensada a FEF na tramitação rápida de criação de cursos destes dois processos.

“Eu queria, inicialmente, agradecer o acompanhamento e a atenção que o Sr. teve com os dois processos de (autorização dos cursos de) Direito e de Publicidade e Propaganda, que hoje [19] foram publicadas no DOU. Na história da nossa instituição, nunca tivemos em três meses dois cursos já autorizados. Então, eu tenho certeza absoluta que o seu empenho fez com que todo esse processo fosse acelerado. Eu estou te mandando este áudio, deputado, para te agradecer”, comentou o presidente da FEF em mensagem a Fausto Pinato.