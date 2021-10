Federação doa 3 cadeiras de rodas à Apae de Fernandópolis

A Feapaes SP (Federação das Apaes do Estado de São Paulo entregará no dia 5 de novembro, às 13h30, em sua sede, localizada em Franca, 70 cadeiras de rodas para usuários de 20 Apaes do Estado de São Paulo. Entre 2015 e 2021, já foram entregues 2.213 cadeiras de rodas para Apaes e instituições parceiras em todo o Estado.

O evento reunirá lideranças e membros da rede Apae paulista das cidades de Ituverava (10 cadeiras); Bocaina (3 cadeiras), Jaguariúna (1 cadeira), Valinhos (1 cadeira), São Miguel Arcanjo (6 cadeiras); Batatais (1 cadeira); Aguaí (5 cadeiras); Sales Oliveira (1 cadeira); Brodowski (3 cadeiras); Tambaú (2 cadeiras); Itu (2 cadeiras); Itararé (4 cadeiras); Fernandópolis (3 cadeiras); Guaraci (8 cadeiras); São Manuel (7 cadeiras); Jardinópolis (2 cadeiras); Franca (3 cadeiras); Cosmópolis (2 cadeiras); Brotas (2 cadeiras); Espírito Santo do Pinhal (4 cadeiras).

De acordo com a presidente da Feapaes, Vera Lúcia Ferreira, o objetivo é proporcionar às pessoas com deficiência autonomia de locomoção, entre outros benefícios relacionados à postura, conforto e segurança. “Com as doações, oferecemos uma melhor qualidade de vida a diversas pessoas com deficiência, haja vista que as cadeiras são entregues para uso individualizado e não para as instituições”, explica a presidente.