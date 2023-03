Fausto Pinato recepciona comitiva internacional para implantação no Brasil de gigante chinesa

O Presidente da Frente Parlamentar Brasil – China do Congresso Nacional, Deputado Federal Fausto Pinato (PP/SP), recepcionou oficialmente hoje, 29, em Brasília, comitiva internacional empresarial da China Aerospace Construction Engineering Group, a CACEG.

A comitiva, liderada por Jiao Yang, executivo de negócios para a América Latina do grupo chinês, conduz conversas com instituições brasileiras para o estabelecimento da empresa no país e a estruturação de projetos especiais em áreas prioritárias como ciência e tecnologia, satélites, indústrias, construção e cidades inteligentes.

De acordo com Pinato, “a CACEG é um conglomerado chinês de elevada importância para o Brasil. O grupo tem altíssimo potencial de investimentos e expertise em áreas estratégicas para o desenvolvimento do país. Recepcionar comitiva tão relevante é uma grande responsabilidade e só deixa ainda mais evidentes a grandeza do Brasil, o quanto a China está comprometida com o aperfeiçoamento da nossa parceria e animada com a nova fase de prosperidade comercial e harmonia diplomática a partir do governo Lula”. O congressista, que integra a missão presidencial à China, foi convidado para visitar a sede da CACEG, em Pequim.

Com quase 70 anos de desenvolvimento, a CACEG é responsável por projetos estruturantes de infraestrutura em vários países, abrangendo Europa, África, América do Sul, Ásia Central, Oriente Médio, Sudeste Asiático e Oceania. “Através da implementação bem-sucedida desses projetos, acumulamos uma rica experiência em gerenciamento e implementação de projetos de construção internacional. Criamos uma equipe profissional e eficiente de marketing, gerenciamento e financiamento de projetos internacionais, alem de termos formado um um nova padrão de contratação internacional”, destacou Yang.

“O Brasil é um país estratégico e pretendemos construir parcerias benéficas para ambos lados. A partir do estabelecimento da CACEG no país, atuaremos inclusive como um hub para toda a América Latina. Valorizamos o importante trabalho realizado pela frente parlamentar, agradecemos a calorosa receptividade e a promissora agenda de trabalho”, destacou o chinês.

Yang estava acompanhado do empresário Nicolau Gentil Lucif, diretor da brasileira NGI – Serviços de Engenharia e Comércio. Ambos participaram da coordenação do projeto de reconstrução da Estação Comandante Ferraz (EACF), base do Brasil na Antártica pertencente, que começou a operar em 1984, mas em 2012 foi parcialmente destruída após uma incêndio. A obra foi conduzida pela Corporação Chinesa de Importações e Exportações Eletrônicas – CEIEC, que venceu licitação junto à Marinha brasileira, em 2014. A base foi reinaugurada em 2020.

Integraram a comitiva, ainda, pelo lado chinês, o tradutor oficial, Wu Guangyu; o consultor de negócios Oswaldo Prudente Corrêa; e a assessora de relações públicas, Márcia Mossmann. Já pelo lado brasileiro, o encontro contou a participação dos advogados e especialistas Giovanni Rocco, Sóstenes Marchezine, Bruno Franco Lacerda Martins e Paulo Roberto Machado Cunha, que fazem parte da secretaria-executiva e do Conselho Interinstitucional de Assuntos Estratégicos para o Desenvolvimento, no âmbito da Frente Parlamentar, além do chefe de gabinete de Pinato, Roberto Holanda.

📸: Divulgação