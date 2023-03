FATALIDADE: votuporanguense morre eletrocutado em acidente de trabalho

Uma fatalidade marcou a vida de uma conhecida família de Votuporanga. Morreu por volta das 19h30, desta quarta-feira, 8, o votuporanguense Cleiton Pereira, 41 anos de idade, bastante conhecido e carinhosamente chamado por amigos de “Chulé”. Era funcionário há mais de 10 anos da empresa Elektro Eletricidade, onde trabalhava como eletricista.

Conforme informações colhidas pela reportagem do votunews.com.br, Cleiton estava trabalhando na noite desta quarta-feira, junto de seu colega de empresa em uma rede de energia elétrica em uma propriedade rural de Floreal, quando, por motivos ainda a serem apurados, sofreu forte descarga elétrica, ficando inconsciente, sendo imediatamente socorrido ao pronto socorro de Valentim Gentil. A Pol´cia Civil e Polícia Técnico-Científica foram acionadas para investigar as causas do acidente de trabalho.

De acordo com informações colhidas pelo votunews, o votuporanguense chegou ainda com vida no hospital de Valentim Gentil, mas em seguida, sofreu uma parada cardíaca vindo a óbito.

TRADICIONAL FAMÍLIA:

Cleiton Pereira era muito conhecido em Votuporanga, não apenas pela sua profissão, mas por ser uma pessoa muito querida e de tradicional família da zona sul da cidade. “Chulé”, como era conhecido, era irmão do vereador Emerson Pereira – atual secretário municipal de Direitos Humanos, e de Cristiana Pereira – atual presidente do Conselho Tutelar de Votuporanga.

Antes de ingressar como eletricista na Neoenergia Elektro de Votuporanga, ele trabalhou durante muitos anos na antiga empresa terceirizada OMG Energia – que prestava serviços à concessionaria de energia elétrica.

Trabalhou durante anos na unidade de Votuporanga, sendo em seguida, a pedido, transferido para Buritama e, posteriormente para a Elektro de Nhandeara. Cleiton estava namorando uma professora de Jales, Eliane – grávida de três meses, e deixa ainda o filho Robert Pereira 20 anos, de seu primeiro casamento.

Muito conhecido nos bairros Estação, São João e Matarazzo, o votuporanguense era esportista, disputou vários campeonatos amadores e jogos na várzea. Além de Emerson Pereira e Cristiana, deixa ainda os irmãos Gilson, Édson, Jedson e Éverton Pereira. A matriarca da família Pereira, Maria Sueli Cardoso Pereira, faleceu em abril de 2021, vítima da COVID-19, como também o esposo de Cristiana, o conhecido Nilsinho.

A família Pereira e amigos, nossos mais profundos sentimentos pela perda irreparável de Cleiton Pereira.