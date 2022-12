Farmácia de Alto Custo de Votuporanga participa de II FarmaSESpeloSUS

Gerente administrativa da unidade de Votuporanga esteve no Encontro Técnico Científico da Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde

A Farmácia de Alto Custo (FAC) de Votuporanga marcou presença no II FarmaSESpeloSUS Encontro Técnico Científico da Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. O evento foi realizado no último dia 30 de novembro, no Centro de Treinamento INRAD, em São Paulo.

A gerente administrativa da FAC, Daniela Torres Megiani e Amaral, participou do encontro, que reuniu as demais unidades do Estado, agregando muito conhecimento técnico/científico.

Entre os temas discutidos: “Comemoração de 6 anos da CAF (Coordenadoria da Assistência Farmacêutica no Estado de SP)”; “Palestra Novembro Azul – Câncer de Próstata – importância da detecção precoce e avanços recentes no tratamento”; “Quem cuida de quem cuida? A importância do cuidado da saúde mental de profissionais da saúde”; “Saúde digital no SUS – segurança de dados – aspectos legais da LGPD aplicada à saúde digital”; “Perspectivas de informatização do CEAF”; “Boas Práticas de Gestão da Assistência Farmacêutica no Estado de SP”. O encerramento foi a apresentação do Coral da SES/SP.

Daniela ressaltou os benefícios. “É muito importante participar de eventos como o FarmaSESpeloSUS, pois estreitamos vínculos com a Secretaria do Estado, além de atualizar nosso conhecimento. Foi uma forma excelente de concluir este ano, com entusiasmo para 2023”, frisou.

Sobre a FAC

A unidade é do Governo do Estado de São Paulo, administrada pela Santa Casa de Votuporanga, desde 2.010. A instituição contribui para viabilizar um dos componentes da assistência à saúde, assegurando o fornecimento gratuito de medicamentos de alto custo (Componente Especializado) para 53 municípios da nossa região.

A Farmácia de Alto Custo de Votuporanga fica localizada na Rua Antônio Murasse, 2680 – Residencial Parque Saúde e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. O telefone é (17) 3422-6157.