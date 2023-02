Fantasiados de jornalistas, amigos acessam camarote e até palco do Oba Festival

Grupo caracterizado como uma equipe de TV teve acesso praticamente irrestrito a áreas VIPs do OBA Festival; vídeo viralizou nas redes sociais

Um grupo de amigos caracterizado como uma equipe de reportagem da TV Globo viralizou nas redes sociais após ter acesso aos camarotes e até ao palco do OBA Festival, realizado durante o Carnaval em Rio Preto. O vídeo que mostra a preparação e a ação do grupo já alcançou mais de 1,4 milhão de visualizações no TikTok, no perfil de Rafa Demarchi.

Além de acesso praticamente irrestrito ao evento, os amigos realizaram entrevistas com foliões e chegaram a subir ao palco enquanto Dennis DJ comandava a festa.

A gravação mostra a preparação da fantasia, com camisetas com a logo da emissora, microfone e crachás de imprensa. O grupo levou até uma câmera de verdade para a festa.

No camarote premium, os amigos, que estavam em uma excursão com 400 pessoas das cidades de Osasco e Barueri, entrevistam o empresário paulistano Stephan Geocze, conhecido como Juca na Balada. “As pessoas pediam para serem entrevistadas crentes de que éramos mesmo da Globo”, diz o vídeo, enquanto aparecem imagens do grupo entrevistando foliões na pista do evento.

Por fim, o vídeo mostra que os amigos chegaram a subir ao palco enquanto Dennis DJ agitava o evento.

Em nota, o OBA Festival afirmou que o grupo participou do evento de forma pacífica e que foi o tempo todo observado pela organização. “O OBA Festival tradicionalmente estimula a utilização de fantasias e o grupo citado foi muito criativo e, em momento algum, os participantes ‘invadiram’ espaços. A presença deles, assim como de outros grandes grupos de foliões fantasiados, foi levada na brincadeira com naturalidade dentro do conceito do evento que é de alegria e criatividade, mas sempre com respeito”, concluiu. Gabriel Vital – diarioweb.com.br