Entre os dias 8 e 10 de maio, os clientes da Neoenergia Elektro que moram no município de União Paulista (SP) receberão o projeto Energia Com Cidadania, uma iniciativa da Neoenergia Elektro que realiza ações de eficiência energética nas comunidades de baixo poder aquisitivo e instituições públicas da área de concessão da distribuidora. A ação é voltada aos clientes residenciais que podem trocar até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED, 40% mais econômicas. A unidade móvel da concessionária percorrerá os principais bairros da cidade. A expectativa é beneficiar 1.000 famílias com a entrega de 5 mil lâmpadas. Para receber o kit de lâmpadas novas, os clientes residenciais, ou rurais-residenciais, devem estar cadastrado na TSEE (Tarifa Social de Energia Elétrica) ou morar em comunidades de baixo poder aquisitivo, levar a conta de energia junto com a documentação de identificação do titular e até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes usadas (potência igual ou superior a 15W). Energia Com Cidadania Os recursos utilizados no projeto fazem parte do Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Elektro, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). As ações são viabilizadas em parceria com as prefeituras e entidades locais nos municípios contemplados. A ação é voltada aos clientes residenciais que podem trocar até cinco lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por lâmpadas de LED. A unidade móvel percorreu 145 municípios em 2022. Cerca de 150 mil lâmpadas foram doadas a mais 32 mil famílias. Programação – Projeto Energia Com Cidadania em União Paulista Data: 8 de maio Horário: 13h às 18h Local: Ação Itinerante Data: 9 a 10 de maio Horário: 8h às 18h Local: Ação Itinerante