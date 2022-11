Familiares homenageiam equipe da Santa Casa de Votuporanga

Nair Aureliano da Costa Lau, de 85 anos, foi paciente da Unidade de Diálise por um ano

Em momentos de medo, não esquecemos de quem nos dá a mão. Em situações tristes, nos recordamos de quem nos acolheu. Quando pensamos em desistir, o coração guarda aquela palavra amiga. Em um ambiente hospitalar, gestos, atitudes, expressões valem ainda mais e têm o poder de SALVAR vidas. De incentivar um tratamento. De encorajar.

Nair Aureliano da Costa Lau, de 85 anos, sabia muito bem da importância de um atendimento humanizado. Ela foi paciente da Unidade de Diálise da Santa Casa de Votuporanga há um ano, após descobrir que o rim estava comprometido.

Dona Nair criou vínculo eterno com todos os colaboradores, era a “vovó”. A relação afetuosa foi muito além de atendimento médico. Passou a motivar a paciente a ir para o tratamento de hemodiálise. “A equipe tinha um amor e carinho enormes com ela. Ela não gostava de ir para o Hospital, mas não faltava uma sessão porque dizia que as meninas estavam a esperando”, contou uma das filhas, Juliana da Costa Lau.

A hemodiálise acontecia às terças, quintas-feiras e sábados, no segundo turno, na Unidade de Diálise. No aniversário da idosa, no dia sete de setembro, veio o presente especial. O cachorrinho, xodó da família: o Lau, da técnica de enfermagem, Thelma Maximiano de Matos Mello.

Thelma contou que Dona Nair pediu o animal de estimação. “Conversei com a família e pedi autorização. Ela me agradeceu muito, era a maior alegria para ela”, disse.

A amizade entre a colaboradora do Hospital e a idosa era linda de se ver. “A minha relação era carinhosa. A gente brincava, ela representava a minha avó”, complementou.

Na semana passada, a paciente teve um Acidente Vascular Cerebral (AVC) hemorrágico. Seus familiares perceberam e levaram para a Santa Casa. “Ela foi atendida por uma anja, não recordo o nome, mas nos deu todo suporte. A assistente social autorizou os filhos a se despedirem. Para uma família desesperada, sabendo de sua partida, ofereceu toda paciência e amor”, contou Juliana.

Em nome dos sete filhos de Dona Nair e do marido, Lazaro Ferreira Lau, Juliana agradeceu toda a equipe. “Agradecemos médicos, Enfermagem, Manutenção por todo carinho e amor que cuidaram da minha mãe. Neste um ano de hemodiálise, foi mais um ano que ela pode estar conosco. Hemodiálise não mata, ajuda e salva vida. Muita gratidão a todos! Para a equipe da Emergência e ao Serviço Social, que Deus abençoe cada um de vocês”, destacou.

O provedor da Santa Casa, Dr Roberto Biazi, enalteceu os profissionais. “Agradeço a família Lau em nome de cada colaborador. São ações assim que nos fazem seguir. Temos a missão de acolher, assistir, desenvolver e gerir com o melhor de todos nós e, quando recebemos relatos tão emocionantes, temos certeza de que a humanização faz parte do nosso dia a dia”, finalizou.