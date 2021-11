Família pede ajuda para encontrar adolescente desaparecido

A família do adolescente Nicolas Henrique Vieira de Carvalho, 17 anos, está desesperada à sua procura. Ele desapareceu na madrugada de sexta-feira (12), de sua residência, na Rua Noroeste, bairro Alvorada, em Araçatuba.

A avó do rapaz, a dona de casa Márcia Vieira, 55 anos, disse que ele não tem o hábito de sair. “Ele é de pouca conversa, estudioso, não tem amigos, não tem vícios e nem sabe andar direito na cidade”, afirmou.

Ela acredita que alguém tenha passado em sua casa e levado o menino, que foi visto ainda na madrugada de sexta pelo irmão, que dorme no mesmo quarto que ele. “O meu outro neto foi colocar o celular para carregar e contou que ele estava dormindo, mas depois desapareceu”.

Nicolas mora com a avó desde os quatro anos de idade, quando a sua mãe faleceu. Ele cursa o terceiro ano do Ensino Médio. A avó já registrou boletim de ocorrência de desaparecimento e percorreu vários lugares em busca do neto, sem sucesso. Ela acredita que ele tenha saído com uma calça e camiseta escuras e um coturno de couro marrom.

Quem souber do paradeiro de Nicolas deve entrar em contato pelo telefone (18) 98150-2611.