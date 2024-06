Família de caminhoneiro de Votuporanga falecido em Brasília presta homenagem

Familiares do votuporanguense Tharyk Barbosa de Sousa farão uma homenagem póstuma em sua alma na manhã deste domingo, a partir das 9 horas.

Amigos e familiares partirão em carreata com saída prevista do trevo da rodovia Péricles Bellini – trevo da Coacavo em direção 5º Distrito Industrial

Em contato com a reportagem do votunews.com.br a irmã de Tharyk, Amanda Barbosa, caminhões, carros e motos partirão em carreata e no trajeto a família fará uma homenagem póstuma jogando as cinzas de Tharyk na rodovia, em memória de sua paixão por ser caminhoneiro.

FALECIMENTO: