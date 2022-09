Feira será realizada na Cidade Universitária nos dias 15 e 16 de setembro; interessados podem se inscrever pelo site: www.unifev.edu.br/14mostra

Faltam poucos dias para o fim das inscrições para a 14ª Mostra Unifev, tradicional feira de profissões promovida pelo Centro Universitário de Votuporanga. O evento, que é gratuito e aberto à comunidade, será nos dias 15 e 16 de setembro, na Cidade Universitária.

Neste ano, a Mostra traz como tema principal o mote “As portas do seu futuro estão abertas”, com o objetivo de apresentar a infraestrutura da Instituição e as diferentes áreas de ensino aos jovens que desejam ingressar no ensino superior. Os interessados em participar podem se inscrever pelo site: www.unifev.edu.br/14mostra.

Há mais de uma década, o evento reúne milhares de alunos do Ensino Médio, vindos dos estados de São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais.

O reitor da Unifev, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, explicou que a Instituição está preparando uma estrutura diferenciada para que os jovens conheçam diversas profissões e aproveitem a experiência ao máximo.

“Os visitantes terão a oportunidade de conhecer o ambiente acadêmico, as diversas opções de cursos de graduação e seus diferenciais, as áreas de atuação e parte da infraestrutura ofertados pelo Centro Universitário de Votuporanga, além do contato direto com coordenadores, docentes e alunos”, destacou.

Outras informações podem ser obtidas diretamente com o setor Comercial da Instituição pelo WhatsApp (17) 99702-2883.

Serviço:

14ª Mostra UNIFEV

Datas e horários: 15/09 às 19h e 16/09 às 8h

Inscrição: www.unifev.edu.br/14mostra

Local: UNIFEV – Cidade Universitária (Av. Nasser Marão, 3.069 – Pq. Industrial I – Votuporanga – SP)