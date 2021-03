Falece Maria José Serantoni Vieira Rodrigues, a conhecida Zezé

Faleceu nesta segunda-feira (15) a senhora Maria José Serantoni Vieira Rodrigues, conhecida como Zezé.

Já na UTI nesta madrugada em decorrência do coronavírus, ela recebeu todas as tentativas de melhora por parte da equipe médica que a assistiu, mas infelizmente não suportou e veio a falecer.

Não haverá velório e seu sepultamento acontecerá amanhã (16), às 10 horas da manhã, no cemitério Jardim em São José do Rio Preto.

Deixa os filhos André (in memorian), Stela, Gustavo e esposo Adalberto, além de demais familiares e amigos.

Leia na íntegra a homenagem feita por sua irmã:

“Boa tarde! É com muito pesar que venho informar que minha querida irmã Zezé (Maria José Serantoni Vieira Rodrigues) não está mais entre nós. Já na UTI nesta madrugada pelo Covid, recebeu todas as tentativas de melhora por parte da equipe médica que o assistiu, infelizmente não suportou e foi morar com Deus! Fica praticamente certo que não haverá velório, seu sepultamento será amanhã às 10 horas da manhã no cemitério Jardim em São José do Rio Preto. Oremos por sua alma, pelos seus filhos André (como ela sempre fazia mesmo in memória), Stela, Gustavo e esposo Adalberto, assim como pra todos nós familiares e amigos! Deus a chamou por já ter cumprido sua missão nessa terra. Fica a saudade desta minha irmã maravilhosa que tanto amamos! 😞😢😢”