Falece Margarida Graciano, aos 84 anos de idade

Faleceu na manhã do último domingo, a senhora Margarida Graciano, aos 84 anos, vítima de um AVC (Acidente Vascular Cerebral). Moradora de Votuporanga ela era esposa do pastor Antônio Alegria, da Igreja Formosa de Votuporanga e mãe do pastor Toninho Graciano pastor da Igreja Formosa, ela deixa também os filhos Sola, Cida Graciano, Rosangela e Maria Antônia, além dos demais familiares e amigos.