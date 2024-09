Falece José Venâncio da Silva aos 79 anos

Na tarde do último domingo, dia 15, faleceu aos 79 anos José Venâncio da Silva, vítima de septicemia. Ele estava internado na Santa Casa de Votuporanga, onde veio a falecer.

José Venâncio era aposentado e deixa a esposa, Aparecida Perasoli, além dos irmãos Luiz Venâncio, Norma, João, Sueli e Ana Maria, e diversos sobrinhos. O velório aconteceu no Velório Municipal de Álvares Florence no mesmo dia, e o sepultamento ocorreu na manhã da segunda-feira, 16 de setembro, no Cemitério Municipal de Álvares Florence.

A comunidade local lamenta a perda, lembrando José Venâncio como um homem íntegro e dedicado à sua família.