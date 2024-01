NOTA DE FALECIMENTO: Morre Flávio Rogerio Vicente, aos 45 anos de idade

Nota de Falecimento:

Com profundo pesar, comunicamos o falecimento de Flávio Rogerio Vicente, aos 45 anos. Residente no bairro Sonho Meu, deixa sua esposa Elza Alves dos Santos, seu filho Jeferson Dos Santos Vicente, netos Melani (11 anos) e Antoni (6 anos), além dos pais, senhora Mercedes e senhor Benedito. Seu último endereço foi na Professora Elisabete Aurora Soares Morlim, no bairro Sonho Meu.

Flávio deixa um vasto círculo de amizades que sentirão sua ausência. O velório ocorrerá no Municipal, e o sepultamento está marcado para este domingo, dia 28/01, em horário a ser definido pelos familiares. Nossos sentimentos à família enlutada.