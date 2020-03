Falece Jorge Antônio Dumbra

Faleceu nesta terça-feira (17) Jorge Antônio Dumbra, aos 81 anos. Natural de São José do Rio Preto/SP, residia na Avenida Major Leo Lerro, no bairro Jardim Estrela, em São José do Rio Preto.

Jorge deixou os filhos: Rita de Cássia e Adalto; além de demais familiares e amigos.

Seu sepultamento ocorre às 8h, desta quarta-feira (18), no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga/SP.