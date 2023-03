Fabrício Marcolino, de Nhandeara é nomeado novo Diretor Regional de Assistência Social

Uma portaria publicada nesta sexta-feira, dia 24, nomeou o novo diretor da Drads de Fernandópolis que ocupará o cargo que antes era de Marivalda Permegiani Vilarinho, exonerada pelo governador Tarcísio Freitas.

O novo diretor é Fabrício Menezes Marcolino, ligado a política em Nhandeara, na região de Votuporanga e teria feito trabalho de base na região para eleger o governador Tarcísio, sendo recompensado com o cargo político.

Dentro o governo um dos nomes mais cotado foi da ex-prefeita de Fernandópolis, Ana Maria Matoso Bim.

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social de Fernandópolis

Exonerando, nos termos do art. 58, I, c.c. o § 1º, item 2, da LC 180-78, os abaixo indicados, do cargo da referência da EV-C a que se refere a LC 1.080-2008 e alterações posteriores, do SQC-I-QSDS: Gabinete do Secretário

Nomeando, nos termos do inc. I do art. 20 da LC 180-78, os abaixo indicados, para exercer, em comissão e em Jornada Completa de Trabalho, os cargos a seguir mencionados, das referências da EV-C a que se refere a LC 1.080-2008, alterada pela LC 1.306-2017, e LC 854-98 e alterações posteriores do SQC-I-QSDS:

Diretor Técnico II, Ref. 11: Fabricio Menezes Marcolino, RG 23.422.491-5, vago em decorrência da exoneração de Marivalda Permegiani Vilarinho, RG 9.484.873-7;