Exposição “Desenhos Abstratos”: O Impacto da Arte Terapia na Juventude de Votuporanga

Até o próximo domingo, dia 26 de maio, o Museu Municipal “Edward Coruripe Costa”, localizado no Centro Cultural do Parque da Cultura, é palco da inspiradora exposição “Desenhos Abstratos”. A mostra apresenta as obras dos alunos de Arte Terapia atendidos pelos Projetos Espaço Jovem e Jovem Aprendiz do Lar Beneficente Celina, ambos em Votuporanga.

O projeto, que está em seu terceiro ano consecutivo, é fruto do trabalho incansável do Facilitando com Arte, uma iniciativa que visa proporcionar momentos artísticos enriquecedores, repletos de música e descontração. O principal objetivo é aliviar o estresse e estimular a criatividade dos jovens participantes, oferecendo-lhes uma forma única de expressão e desenvolvimento pessoal.

Aldo Hayrton Dezan, renomado artista plástico e pós-graduando em arte-terapia, é uma figura central nesse projeto inovador. Ele desenvolveu o método de Arte Terapia após extensas pesquisas em artigos e trabalhos publicados que comprovam os resultados altamente favoráveis dessa abordagem em qualquer faixa etária. Com base nesse embasamento teórico e prático, Aldo almeja expandir a Arte Terapia por meio de oficinas em festivais, salas de aula, empresas e outras instituições sociais. Ele acredita que a simplicidade desse método aliada ao intenso envolvimento e à capacidade de socialização promovidos são capazes de gerar benefícios e impactos positivos significativos na vida de todos os envolvidos.

A exposição “Desenhos Abstratos” é mais do que uma simples mostra artística; ela representa os frutos tangíveis da dedicação e comprometimento com a Arte Terapia como ferramenta transformadora na vida dos jovens. Cada obra exposta carrega consigo não apenas traços e cores abstratas, mas também as emoções, experiências e descobertas dos participantes desse projeto inspirador.

A presença da exposição no Museu Municipal é uma oportunidade única para a comunidade vivenciar o poder da arte como meio de expressão e cura. Os visitantes são convidados a explorar cada obra com atenção e sensibilidade, permitindo-se serem tocados pela autenticidade e profundidade dos “Desenhos Abstratos” criados pelos talentosos jovens atendidos pelo projeto.

A iniciativa liderada por Aldo e sua equipe representa um marco significativo no cenário cultural de Votuporanga, demonstrando como a arte pode trazer benefícios tangíveis para a saúde mental e emocional da juventude. Através do “Facilitando com Arte”, a Arte Terapia se estabelece como uma ferramenta poderosa para estimular a criatividade, promover o bem-estar e fortalecer os laços comunitários.

A exposição “Desenhos Abstratos” não é apenas um evento cultural; é um testemunho vivo do potencial transformador da arte na vida das pessoas. É um convite para contemplar não apenas as obras em si, mas também as histórias por trás delas – histórias de superação, auto expressão e crescimento pessoal. Este é um momento para celebrar a resiliência e o talento dos jovens artistas de Votuporanga, bem como reconhecer o impacto positivo da Arte Terapia em suas vidas.

Ao encerrar no próximo domingo, a exposição “Desenhos Abstratos” deixará uma marca inesquecível para a comunidade local, inspirando futuras gerações a explorarem os inúmeros benefícios que a arte pode oferecer. Que esses “Desenhos Abstratos” continuem ecoando nos corações e mentes dos espectadores, lembrando-nos do poder transformador da expressão artística e do valor inestimável da Arte Terapia na promoção do bem-estar emocional e mental!

(Andrea Anciaes – Diário de Votuporanga)