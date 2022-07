Expo Show terá stand especial da Eirilar com chefs renomados da região

Festa terá a participação de grandes expositores, dentre eles uma das maiores indústrias de alumínios do país, que prepara uma programação especial.

Shows incríveis, gente bonita, Parque de Diversões e uma mega Praça de Alimentação. Essa é a receita de sucesso da Expo Show Votuporanga 2022, mas não para por aí. A festa, que terá entrada gratuita todos os dias, traz ainda mais um ótimo “ingrediente”: grandes expositores de produtos e serviços.

Além de um momento de lazer, com atrações para toda a família, a festa também servirá como um espaço para negócios, com a presença já confirmada de pelo menos 15 grandes empresas, dentre elas a Eirilar, uma das maiores indústrias de alumínio do país, que tem mais de 45 anos de mercado e exporta para todo o Mercosul, além de ter mais de 20 mil pontos de venda espalhados pelo Brasil.

Para a Expo Show, de 5 a 8 de agosto, o departamento de marketing da empresa preparou uma programação especial. Além de expor produtos e promover a ativação da marca, o stand da empresa vai reunir chefs de cozinha de renome regional que, com os utensílios da Eirilar, irão preparar pratos típicos da região para degustação de todos que passarem pelo local.

Já foi confirmada a presença do renomado Chef de Rio Preto, Alexandre Badaró, Chef Netto Cabrera, Chef Lucas Nagami, Chef Rafa Santos e Chef Denise Galvioli. Eles servirão pratos como a tradicional feijoada, arroz carreteiro, churrasco e arroz caldoso.

Expo Show

A Expo Show será realizada no Centro de Eventos Helder Galera, de 5 a 8 de agosto. Serão quatro dias de shows de renome nacional, como o cantor Luan Santana, as duplas Fernando & Sorocaba e César Menotti & Fabiano, além do projeto “Boate Azul”, onde Edson e Hudson se apresentam ao lado da dupla Gian & Giovani.

A festa também irá proporcionar atrações para toda a família, dentre elas um grande Parque de Diversões, com brinquedos de última geração, e uma Mega Praça de alimentação coberta com mais de 4 mil metros quadrados de comidas variadas.

No parque, a diversão será garantida para todas as idades e gostos, desde as crianças até os adolescentes e adultos que gostam de emoção e adrenalina em brinquedos como o Kamikaze, Montanha Russa, Barco Viking e muito mais. Toda a estrutura ficara a cargo do Kid Play Center Park, que é hoje um dos mais completos parques de diversões itinerantes do Brasil, com mais de 15 anos de atividades e investimento constante.

Já a Praça de Alimentação foi cuidadosamente pensada pelos organizadores para proporcionar um momento agradável para todos que prestigiarem o evento, assim como uma grande oportunidade de renda para os comerciantes que irão atuar no espaço. No local, que será coberto, serão servidas comidas variadas, que vão desde os tradicionais pasteis e crepes, aos deliciosos lanches, espetinhos e muito mais.