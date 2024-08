Bancários arrecadam 514 litros de leite para Santa Casa de Votuporanga

A Santa Casa de Votuporanga recebeu uma doação expressiva de 514 litros de leite, arrecadados durante o Almoço dos Bancários no Assary Clube de Campo, em comemoração ao Dia do Bancário, celebrado no dia 28 de agosto. A iniciativa partiu do Sindicato dos Bancários, sob a liderança do presidente Márcio Henrique Silva Chaves.

“Solicitamos que cada participante trouxesse 1 litro de leite para doação, reconhecendo o trabalho essencial que a Santa Casa realiza na cidade e em toda a região,” destacou Márcio Chaves.

O evento contou com a participação de diversos bancários, que se mobilizaram em prol dessa causa, demonstrando solidariedade e apoio à Santa Casa.

Márcio ressaltou que a arrecadação já virou tradição no Sindicato. “Todo ano, envolvemos Votuporanga, Américo de Campos, Cosmorama, Cardoso, Valentim Gentil e Álvares Florence para essa contribuição social. É sempre uma satisfação colaborar com o Hospital que assiste nossa abrangência”, complementou.

Representando a instituição, o diretor Adauto Mariola esteve presente para receber a doação, que será de grande importância para a continuidade dos atendimentos e serviços prestados à comunidade. “A Santa Casa de Votuporanga agradece imensamente pela generosidade dos bancários e pelo comprometimento do Sindicato, ressaltando que gestos como esse fortalecem ainda mais o trabalho de cuidar da saúde de todos”, destacou.

O leite foi direcionado para o Serviço de Nutrição e Dietética, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes. O Hospital consome, em média, 1.860 litros por mês. “O leite é item de primeira necessidade e essa ação do Sindicato vai nos ajudar a suprir a demanda. Agradecemos pela iniciativa”, finalizou a nutricionista Louise França.