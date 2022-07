Expo Show movimenta a economia e gera mais de 800 empregos em Votuporanga

Montagem da estrutura para a festa foi iniciada nesta quinta-feira; só na praça de alimentação irão trabalhar mais de 200 pessoas.

Mais de 800 empregos diretos e indiretos serão gerados durante os quatro dias da Expo Show Votuporanga 2022. Além de proporcionar momentos de lazer para toda a família, com entrada gratuita todos os dias, a festa já movimenta a economia local com o início dos preparativos.

Nesta quinta-feira (21), faltando 15 dias para o início da Expo Show, o Centro de Eventos Helder Galera (localizado na vicinal Ângelo Comar, sentido a Parisi), já começou a receber as estruturas para acomodar uma verdadeira multidão. Mais de 15 mil pessoas são esperadas por dia no local.

“Um grande evento como esse é muito importante para uma cidade como Votuporanga, pois além de movimentar a economia, atrai muitas pessoas para o município, que consomem no comércio, ocupam os hotéis, bares e restaurantes. Além disso, por trás de uma grande festa há muitas pessoas que atuam na montagem da estrutura e na organização de tudo, ou seja, emprego e renda”, destacou o empresário Marcinho Costa, um dos representantes da Seven Produções, organizadora do evento.

Para se ter uma noção da importância da festa para a economia, só na Praça de Alimentação, que será coberta e terá mais de 4 mil metros quadrados, irão trabalhar mais de 200 pessoas. Além disso, foram contratados dezenas de seguranças, bombeiros civis, socorristas, garçons, equipes para o estacionamento e camarotes, pessoas para montagem e desmontagem de som e equipamentos, além de toda a estrutura dos próprios artistas.

“Votuporanga merece uma grande festa para comemorar o seu aniversário, ainda mais depois de termos superado tempos tão difíceis como os da pandemia. Com um evento deste porte, além de proporcionarmos lazer para a nossa população, também movimentamos e muito a nossa economia, geramos empregos e renda”, completou o prefeito Jorge Seba.

Social

Além da questão econômica, o trabalho social também tem presença marcante na Expo Show. O evento irá arrecadar alimentos e sortear um carro 0km em prol de 34 entidades assistenciais do município.

A arrecadação de alimentos será realizada por meio da “Entrada Solidária”. Ninguém é obrigado, mas quem quiser e puder doar um quilo de alimento não perecível, irá encontrar voluntários em todas as entradas do evento para a arrecadação. Tudo que for arrecadado será revertido posteriormente para as entidades assistenciais.

Além disso, o Fundo Social de Solidariedade já iniciou as vendas dos cupons da campanha “Ação Entre Amigos”, que irá sortear um Fiat/Mobi 0km durante a Expo Show, com renda 100% revertida para as entidades assistenciais de Votuporanga. O veículo foi doado pelos empresários Valmir, Kátia e Silvia Dornelas, do Ville Hotel Gramadão.

Os interessados em concorrer ao prêmio, que será sorteado no dia 8 de agosto, data do aniversário da cidade, e ainda ajudar os trabalhos sociais de Votuporanga podem adquirir os cupons, por R$ 10 com representantes das entidades participantes.

Shows

Toda essa movimentação econômica e social será acompanhada de muita música boa. No palco principal irão se apresentar as duplas Fernando & Sorocaba, César Menotti & Fabiano, Edson & Hudson e Gian & Giovani, além do cantor Luan Santana. Haverá ainda atrações regionais no palco 2 e muita descontração com funk, sertanejo universitário e música eletrônica no Rancho Cabaré (a boate oficial da festa), até o amanhecer.