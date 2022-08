Expo Show aquece as vendas no comércio e lota a agenda dos salões de beleza

Além de momentos de lazer e entretenimento, a festa em comemoração ao aniversário de Votuporanga movimenta a economia

Votuporanga já está em clima de Expo Show. Seja nas vitrines das lojas ou nas redes sociais, já é possível observar toda a movimentação da economia em torno da festa, que começa nesta sexta-feira, dia 5, e vai até segunda-feira, 8 de agosto, dia do aniversário da cidade.

No comércio, por exemplo, a procura por um “look” para o evento tem refletido nas vendas nesse começo de mês. Segundo o comerciante e influencer digital, Juliano Bombom, em sua loja, a 775, já foi possível observar uma maior procura por camisas e calças jeans.

“Na segunda-feira e no sábado o movimento já foi muito melhor do que na semana passada. Já percebi muitas pessoas correndo atrás de calça jeans, de camisa polo, camisetas, então já percebemos que a economia começou a dar uma mudada e as perspectivas agora são muito boas, pois vamos pegar uns 15 dias muito bons para o comércio, graças a Expo Show e ao Dia dos Pais”, disse.

Quem também já sentiu a diferença no movimento foi Joyce Estevo Padilha, gerente da loja Qbonita. Como seu estabelecimento é focado em roupas femininas, a maior procura, segundo ela, é por peças com muito brilho e couro, além, é claro, do tradicional jeans.

“O movimento está realmente muito bom. Nesse último final de semana já tivemos uma procura muito boa daquelas pessoas que não gostam de deixar para a última hora e já compram para garantir. O movimento está tão bom que a gente acredita que teremos que trazer novidades até duas vezes na semana por conta da grande procura”, afirmou Joyce.

Quem também está apostando na festa é a hairstylist e maquiadora Nayra Cipriano, que já está com a agenda bem disputada para Expo Show. Segundo ela, quando o assunto é beleza, a mulherada não perde tempo e investe pesado. A maior procura é por “make” e escova modelada.

“Depois de um cenário triste que vivemos, as pessoas estão com vontade de festa, então estamos muito otimistas e com uma movimentação bem satisfatória. Nossa agenda já está uma loucura e isso é muito bom, pois esperamos muito por esse evento e pela demanda que ele proporciona para a nossa área, que é a beleza, é bem grande.

Expo Show

Enquanto o clima de Expo Show já aquece a economia local, no Centro de Eventos Helder Galera, onde será realizado o evento, dezenas de pessoas trabalham para finalizar os últimos detalhes da megaestrutura que será necessária para receber as mais de 15 mil pessoas aguardadas por dia no evento.

Serão quatro dias de festa com entrada gratuita e grandes shows. No primeiro dia, sexta-feira (5), quem sobe ao palco é a dupla Fernando & Sorocaba, já no sábado, dia 6, a atração principal será o cantor Luan Santana. Para o domingo (7), véspera do aniversário de Votuporanga, o palco será tomado por duas duplas – Edson & Hudson e Gian & Giovani -, com o projeto Boate Azul e para encerrar com chave de ouro, César Menotti e Fabiano abrilhantam o último dia de festa.

Além dos grandes shows do palco principal, na praça de alimentação irão se apresentar outros 16 artistas locais, em uma iniciativa que visa privilegiar os “pratas da casa”, ao mesmo tempo em que se oferece música de qualidade e para todos os gostos.