Santa Casa participa de evento voltado para as mulheres

Equipe de Oncologia esteve na Concha Acústica para esclarecer as dúvidas e explicar sobre autoexame

O Dia da Mulher não passou em branco para a Santa Casa de Votuporanga. A Instituição participou do evento “Conecta Mulher”, promovido Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga.

A ação foi realizada nesta quarta-feira (8.mar), no período da manhã, na Concha Acústica, com uma programação variada. O Hospital montou tendas para atender a comunidade, com orientações ao público.

Os profissionais do Ambulatório de Oncologia da Santa Casa esclareceram as dúvidas sobre câncer de mama, útero e ovário. Eles também explicaram sobre autoexame da mama. “O câncer de mama é o segundo tipo mais frequente no mundo e o tumor que mais acomete as mulheres. Se diagnosticado e tratado precocemente, o prognóstico em geral é bom. O autoexame não é considerado um dos exames preventivos do câncer, mas ajuda a conhecer melhor o corpo, permitindo que se esteja atento a possíveis alterações que possam surgir”, disse a médica Dra. Julia Cordeiro.

A enfermeira supervisora do Ambulatório, Lilian Curti, destacou a importância da iniciativa. “Foi uma manhã muito produtiva, em que tivemos contato direto com o público, sanando as dúvidas e reforçando o quanto que o diagnóstico precoce é importante”, afirmou.

Como fazer o autoexame?

Separe alguns minutos do seu dia e realize os passos:

– Em frente a um espelho, observe se há alguma diferença na aparência dos seios, como caroços, relevos etc. Faça isso de maneiras diferentes: com os braços abaixados, na cintura ou levantados.

– No banho, aproveite a pele molhada e deslizante para analisar as mamas. Apoie o braço esquerdo sobre a cabeça e com a mão direita analise a mama esquerda. Faça o mesmo de forma alternada sempre lembrando de fazer movimentos circulares com as pontas dos dedos.

– Se estiver deitada, coloque uma toalha dobrada sob o ombro direito e analise a mama direita. Siga os mesmos movimentos e repita o processo na mama esquerda.

– Caso sinta algum nódulo, procure um médico para o exame ser realizado através de uma mamografia.