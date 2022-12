Expediente de repartições públicas municipais inicia às 13h na segunda-feira

Horário especial de funcionamento foi determinado pelo Decreto nº 14.868, de 17 de agosto de 2022

Nas duas segundas-feiras após as festividades de Natal e Ano Novo, dias 26 de dezembro e 2 de janeiro, as repartições públicas municipais iniciarão expediente às 13 horas. No Paço Municipal, a Central de Atendimento atenderá das 13h às 15h. O horário especial de funcionamento foi determinado pelo Decreto nº 14.868, de 17 de agosto de 2022. A Câmara Municipal de Votuporanga não terá expediente na próxima segunda-feira, dia 26, retornando na terça-feira, 27.

Importante ressaltar que durante todos esses dias serão mantidos os serviços de urgência e emergência como o atendimento no Hospital “Fortunata Germana Pozzobon”, Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), além do serviço de plantão 24 horas da Saev Ambiental (Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga) pelo 0800-770-1950.

Parque da Cultura

O Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, no Parque da Cultura, reabre ao público na terça-feira (3/1), das 7h30 às 17h, já que às segundas-feiras, normalmente, o espaço fica aberto apenas para expediente administrativo. Nos finais de semana do Natal e do Ano Novo o Centro de Cultura e Turismo estará fechado, no entanto, como já é de conhecimento de todos, independente do funcionamento interno do Centro, os atrativos existentes no entorno do Parque da Cultura ficam sempre à disposição da população, como playground, pista de caminhada e ciclismo, espaços para piquenique e quadras esportivas.

Serviços da Saev Ambiental

O Bosque Municipal “Maximino Hernandes”, que conta com a Trilha Ecológica, no bairro Vale do Sol abre no sábado, das 7h às 19h, fecha no domingo e reabre na segunda-feira, a partir das 13h. O Horto Florestal “Sérgio Ramalho Matta” fecha no sábado e domingo e reabre na segunda-feira às 13h.

No sábado, a coleta de lixo comum será antecipada: a diurna terá início às 5h e a noturna às 13h; no domingo não haverá prestação do serviço e na segunda retorna normalmente. A coleta seletiva será realizada apenas na segunda-feira, bem como o serviço de varrição de ruas.

As três unidades do Ecotudo funcionarão normalmente no sábado e na segunda, das 7h às 19h, fechando apenas no domingo.