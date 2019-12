Exército Brasileiro encontra cinco militares venezuelanos em terra indígena de RR

De acordo com os dois ministérios, “o Exército Brasileiro intensificou o patrulhamento na região da faixa de fronteira.”

No último dia 22, um militar venezuelano morreu durante invasão a um destacamento da Força Armada venezuelana. O caso ocorreu em Gran Sabana, uma das principais zonas turísticas no Sul da Venezuela, região que faz fronteira com Roraima.