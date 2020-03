Na manhã desta segunda-feira (30), a reportagem do Votunews entrou em contato com a assessoria de comunicação do Instituto Adolfo Lutz e, por telefone, confirmou dados do Governo do Estado de São Paulo, que informava não existir (até aquele momento, às 9h) nenhum caso confirmado de Covid-19 no município de Votuporanga/SP.

De acordo com os dados oficiais, 47 municípios paulistas já foram atingidos pela pandemia que surgiu em dezembro passado na cidade chinesa de Wuhan; totalizando 98 mortes e 1.451 casos confirmados.

Ainda segundo os dados oficiais, o município mais próximo de Votuporanga a registrar caso confirmado da doença é São José do Rio Preto/SP; contudo, existem centenas de amostras em processo de análise pertencentes a outros municípios vizinhos.

Conforme dados do boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Municipal de Saúde de Votuporanga, até às 17h30 de ontem (29), o município registrava 55 casos notificados como suspeitos de Coronavírus – ainda sem resultados por parte do Instituto Adolfo Lutz; sendo 22 na classificação antiga do Ministério da Saúde e 33 dentro da nova classificação que determina a notificação e coleta de exames somente para pacientes com Síndrome Respiratória Aguda Grave (internados e críticos) e para profissionais de saúde; neste domingo, um paciente que estava internado com suspeita da doença recebeu alta médica.

Ainda em Votuporanga, outros 257 casos estão em monitoramento domiciliar, acompanhados pela equipe multidisciplinar da Secretaria de Saúde.