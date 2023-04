Ex-provedor da Santa Casa de Votuporanga é homenageado pela Câmara Municipal

De iniciativa do vereador Meidão, Câmara Municipal homenageia o advogado votuporanguense Carlos Roberto de Biazi pelo trabalho como provedor da Santa Casa de Misericórdia

A 11ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal teve início, nesta segunda-feira (03/04), com uma justa homenagem ao senhor Carlos Roberto de Biazi, advogado, pelo profícuo e dinâmico trabalho que desenvolveu frente as finalidades da Organização Santa Casa de Misericórdia durante seu mandato como Provedor da Instituição.

O Voto de Congratulação teve como autor o decano da Casa de Leis, o vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso

Segundo o autor da homenagem, Biazi, juntamente com os seus companheiros de diretoria honraram o compromisso diante de uma entidade hospitalar que atende uma população estimada em 500 mil pessoas, sendo 70% de atendimentos do SUS. O provedor recebeu a honraria na presença de amigos, familiares e colaboradores do hospital.

Graduado em Direito pela Instituição Toledo de Ensino, Pós Graduado em Direito Processual Civil, já esteve à frente como Presidente da 66ª Subsecção da Ordem dos Advogados do Brasil de Votuporanga por 3 biênios, professor de Direito na UNIFEV, e registra com êxito em seu currículo, a direção de um dos hospitais mais importantes do interior paulista.

“Ao assumir a provedoria do hospital, uma das suas maiores preocupações era o recebimento e o acolhimento dos pacientes que estavam nos corredores, e não mediu esforços para buscar benfeitorias e readequar os protocolos de atendimento, otimizando todo o processo, abrindo mais leitos para a rede SUS, aumentando a capacidade do centro cirúrgico, dando fim ao sofrimento e mazela que gerava angustia a todos.

Desta forma, nada mais justo que essa Casa de Leis apresente justa homenagem a esse homem que deixou sua marca na história da Santa Casa de Votuporanga, com um olhar humanizado àqueles que estão passando por um momento de fragilidade no bem mais precioso do ser humano, que é sua saúde”, destaca Meidão.

“A Santa Casa é referência hoje por trabalho feito por pessoas como Dr. Biazi, que se colocam à disposição para fazer diferença na vida das pessoas. É justa a homenagem, pois o provedor oferece seu tempo, sem ganhar nada, é uma função para quem é predestinado. Ali, existem momentos difíceis, turbulência financeira, uma luta par manter a qualidade e podemos dizer que temos uma das melhores Santas Casas do Brasil”, disse.

O ex-provedor agradeceu o voto e estendeu a parcerias. “Qualquer benefício não seria possível sem a presença e dedicação de colaboradores, médicos, diretores, autoridades de Votuporanga e região. Estou feliz em receber reconhecimento pelo órgão máximo, a Câmara Municipal da minha terra. Aceitar o desafio de gerir a Santa Casa não é tarefa fácil, é difícil. Não hesitei, sabendo que muitas coisas poderiam ser feitas. Houve auxílios direto e indiretos de autoridades, de pacientes, que diuturnamente renovaram nossa vontade de administrar o Hospital”, afirmou.

Dr. Biazi elencou algumas conquistas de seu mandato, como o aumento do número de leitos. “Era preciso implantar modificações e a primeira delas não se admitia que nossos pacientes pudessem ficar nos corredores. Implantamos processos novos, atendimento do paciente foi otimizado e hoje alojamos nas alas reservadas para o SUS”, destacou.

Entre os investimentos, ele ressaltou a reforma da Ala F, Pediatria e Centro Cirúrgico. “Na Ala F, são 30 leitos para o Sistema Único de Saúde e convênios, especialmente SanSaúde. Na Pediatria, foram 18 novos leitos que não perdem em nada para qualquer Hospital privado. Crianças assistidas em uma área apropriada e lúdica, contribuindo com o tratamento. Aprendi e vivenciando no Hospital que o Centro Cirúrgico é o coração da Instituição, implementamos mais duas salas. Para se ter uma ideia, em 2021, fazíamos 16 procedimentos, hoje, em média, são 22”, frisou.

Dr. Biazi destacou a sensibilidade da comunidade com o Hospital. “Votuporanga e região se mostram dedicadas à nossa causa. Quero destacar que tanto a reforma da Ala F e Centro Cirúrgico foram graças ao esse empenho de todos em salvar vidas”, complementou.