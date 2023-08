Ex-padrasto diz estar ‘muito arrependido’ de matar adolescente

Adriano José da Silva é investigado por abusar sexualmente da garota, de 15 anos, antes de matá-la e esconder o corpo

O entregador Adriano José da Silva, de 36 anos, preso pelo assassinato da ex-enteada Ana Cristina da Silva, de 15 anos, admitiu nesta terça-feira, 29, ter estuprado a vítima no dia do crime. Ele alega estar “muito arrependido”.

A declaração foi feita durante sua saída da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Rio Preto para participar da reconstituição do crime, em Mirassol, local do homicídio, e em Neves Paulista, local onde o corpo da menina foi enterrado.

Na reconstituição do crime nesta terça, a DDM procura checar a versão apresentada pelo autor e entender como ocorreu o assassinato da jovem.

“Estou muito arrependido”, disse o entregador ao entrar no prédio da DDM para passar pelo interrogatório no inquérito policial que investiga se ele abusava da enteada desde a infância.

A rotina doméstica de abuso sexual teria sido relevado pela adolescente em cartas encontradas pela mãe logo após o desaparecimento da jovem, no final do mês de julho deste ano. As investigações apontam que a morte da jovem foi premeditada.

“Ele nega o estupro (desde a infância), mas diz que sentia desejo sexual pela garota”, diz a delegada do caso, Dálice Ceron, sobre o conteúdo do depoimento colhido na manhã desta terça-feira.

Dalice afirma que já tem em mãos o laudo de necrópsia da adolescente, que confirma o assassinato por asfixia, conforme já relatado pelo autor.

A reconstituição é necessária para entender de que forma ocorreu o assassinato em Mirassol e ocultação do corpo em Neves Paulista.

