De acordo com o presidente do CAV, experiência com categorias de base pesou na escolha do novo técnico

– Uma das maiores escolas de garotos, de categorias de base, que tem é a do Athletico-PR. É só acompanhar quem está liderando hoje os campeonatos dessas categoria. E o Rogério tem um histórico muito grande nessas categorias de base do Athletico com transição com a equipe profissional. A escolha dele é muito criteriosa por parte da diretoria. A gente pensou em vários nomes, tínhamos vários para escolher e escolhemos o Rogério porque vamos trabalhar o campeonato com o elenco metade formado por garotos do sub-23 e a outra metade com um jogadores um pouco mais tarimbados – disse Fiorentino.