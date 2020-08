Recentemente, mais uma egressa da UNIFEV finalizou o tão sonhado mestrado acadêmico. Jessica Hohana Taira, 29 anos, é ex-aluna do curso de Fisioterapia e defendeu a sua dissertação pelo Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), em parceria com a Universidade Federal de Uberlândia (UFU).

Formada em 2014, Hohana desenvolveu a pesquisa Validação do World Health Organization Disability Assessment Schedule 2.0 (Whodas 2.0) para adultos submetidos à cirurgia cardíaca via esternotomia: resultados preliminares. O trabalho foi orientado pela Profa. Dra. Marilita Falângola Accioly, que já atuou como docente e coordenadora da graduação em Fisioterapia da UNIFEV.

Para a egressa, o Centro Universitário de Votuporanga é parte fundamental do que foi e o que será conquistado em sua carreira. “A Instituição ofertou-me bagagem teórica de alta qualidade e excelentes ambientes para o desenvolvimento das atividades práticas. O corpo docente sempre me incentivou a buscar conhecimento de forma autônoma”.

Hohana contou ainda que o interesse pela área acadêmica começou durante a produção do seu Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). “Interessei-me bastante pela pesquisa em saúde e pela prática baseada em evidências. O meu entusiasmo pela pesquisa aumentou a cada experiência, o que me levou a buscar o caminho do mestrado. Estou muito feliz com a conquista”, finalizou.

Além do mestrado, a ex-aluna realizou uma Residência Multiprofissional na área de Atenção ao Paciente em Estado Crítico, também pela UFU, e uma especialização lato sensu em Fisioterapia Pediátrica e Neonatal pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). Atualmente, Hohana é fisioterapeuta do Hospital Municipal de Uberlândia (MG).