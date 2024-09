Unifev realiza nova edição do Ideathon Business

Evento, realizado em parceria com o Sebrae/SP, encerrou o Congresso de Negócios 2024, promovido pelos cursos de Administração e Ciências Contábeis.

Com a presença de um grande número de participantes a Unifev, em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/SP), realizou na noite de quarta-feira (28), no Complexo Esportivo da Cidade Universitário, mais uma edição do Ideathon Business. O evento, com foco em criatividade, inovação e empreendedorismo, encerrou a programação do Congresso de Negócios 2024, organizado pelos cursos de Administração e Ciências Contábeis.

O Ideathon é uma iniciativa do Núcleo de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo (Nite) da Unifev e, segundo as coordenadoras, Profa. Ma. Lilian B. Sanches Rodrigues e Profa. Ma. Mariane A. Barbará Zanin, teve como objetivo principal fomentar a cultura empreendedora entre os universitários, estimulando a criação e validação de novas ideias.

“Proporcionamos aos nossos alunos uma jornada de experiência no mundo do empreendedorismo, com conteúdo, metodologia e facilitação para que vivessem uma experiência imersiva de aprendizado em um curto espaço de tempo. Aproveitamos a oportunidade para apresentar o trabalho do Nite e os participantes puderam compartilhar suas ideias e inspirar outras pessoas”, completou Lilian.

De acordo com Guilherme Lui, consultor de Negócios do Sebrae, os participantes tiveram a oportunidade de aprofundar seus conhecimentos no universo das startups. “O Ideathon foi um convite à ação, focado em solucionar problemas reais por meio de ideias inovadoras e práticas”, destacou.

Para estimular a criatividade, a participação e o pensamento crítico, os estudantes foram divididos em 15 grupos de trabalho, cada um explorando um tema do cotidiano que impacta a sociedade, como saúde, educação ou segurança. “A partir da identificação de problemas nesses temas, os grupos desenvolveram propostas inovadoras para solucioná-los, com potencial para se tornarem startups. O objetivo é transformar as melhores ideias em projetos reais através do apoio do nosso Núcleo de Inovação, Tecnologia e Empreendedorismo da Unifev”, encerraram as coordenadoras.