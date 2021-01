Ex-aluna do colégio Unifev morre com doença misteriosa

A jovem estudante de odontologia, Julia Fernanda Dias, de apenas 20 anos, faleceu na sexta-feira (8), após complicações de uma doença neurológica que os médicos não conseguiram identificar. A jovem cursou o ensino médio no Colégio Unifev, em Votuporanga, e era muito conhecida na cidade.

Segundo as informações colhidas pelo A Cidade, os primeiros sintomas da doença apareceram no dia 13 de dezembro, quando ela sentiu um mal-estar, com dores de cabeça, fraqueza e acabou desmaiando. Desde então ela ficou sob coma induzido, passou por testes de detecção da Covid-19 e diversos outros tipos de exames, mas os médicos do Hospital de Base de Rio Preto não conseguiram chegar a um diagnóstico.

A família chegou a criar um grupo de orações nas redes sociais com a ajuda de amigos e familiares que mobilizou mais de três mil pessoas tanto de Rio Preto, onde ela residia atualmente, como de Votuporanga, onde estudou até 2018, deixando um vasto ciclo de amizades, tanto com os alunos como com os professores.

Julia, cursava odontologia na Unorp, que prestou uma homenagem emitindo o seu diploma de conclusão de curso. “Fica na mão da sua mãezinha o seu sonho. Vá em paz, Dra. Júlia Fernanda Dias”, disse a instituição em publicação.

Julia deixa os pais Fabiana Fernanda de Oliveira e Fábio Reginaldo Dias, além dos demais familiares e amigos. Seu corpo foi sepultado em Ibirá.

Jornal A Cidade