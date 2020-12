Transposição do Córrego do Curtume

Na manhã desta terça-feira (29/12), Dado entregou a obra de transposição do Córrego do Curtume. Localizada na interligação das Avenidas Mário Pozzobon, Horácio dos Santos e Sebastião Vaz de Oliveira, o investimento da obra foi no valor de R$1.447.456,25, sendo R$ 891.480,00 para aquisição das aduelas e R$ 555.976,25 para execução da obra.

Foram realizadas três etapas na obra, sendo a primeira iniciada em julho do ano passado, com a remoção do solo, quando foram retirados cerca de 20.000 m³ de massa de terra inservível por meio do Município, com mão de obra própria e máquinas novas adquiridas pela Administração, como escavadeira hidráulica e retroescavadeira. Naquela etapa também foi realizada drenagem do terreno.

A segunda fase foi a de execução de galerias fechadas e canais abertos com interligação da tubulação existente. Foram 114 metros de canalização fechada do córrego, executados com aduelas de concreto armado com largura de 4 metros e 3,5 metros de altura. Também foram realizados os serviços de bacia de dissipação a montante, caixas e tubulação de água pluvial a montante e bacia de dissipação a jusante. Foram realizados os serviços de execução de dois canais abertos em peças L e uma caixa de dissipação.

A terceira etapa que está sendo realizada pelo Município é o aterramento da área com movimentação de cerca de 70.000 m³ de terra.

Ciclovia “Darlene Maria de Oliveira Rodrigues”

Ainda nesta terça-feira (29/12), foi entregue a revitalização da Ciclovia “Darlene Maria de Oliveira Rodrigues”, localizada na Avenida Dr. Augusto Aparecido Arroyo Marchi, no 5º Distrito Industrial. A ciclovia conta com 1.200 metros de extensão e proporcionará segurança aos ciclistas que praticam o esporte naquele local e também aos trabalhadores que utilizam daquela ciclovia para ir de casa ao trabalho.

Para a revitalização, foram realizados os serviços de limpeza geral, pela Secretaria da Cidade; reparos de guias, reforma de todo o piso, com pedrisco e massa de rejeito asfáltico, pela Secretaria de Obras; e pintura de guias pela Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança.

Ampliação do Cemei do Pacaembu

Também nesta terça-feira (29/12), o Prefeito João Dado assinou a Ordem de Serviço para a ampliação do Cemei (Centro de Educação Municipal e Escola Infantil) “Profª Vandira Figueira da Costa Zacarias”, primeira unidade de ensino construída por meio de Parceria Público-Privada com a Pacaembu Construtora. Com investimento de R$ 220.801,63, serão executadas duas salas de aula para maternal II e solário, possibilitando ampliação de 50 vagas em creche.

Reforma do CEM “Prof. Orozimbo Furtado Filho”

A entrega da reforma e ampliação do CEM “Prof. Orozimbo Furtado Filho”, em Simonsen, também ocorre nesta terça-feira (29/12), às 17h. A obra, com investimento de R$ 450.964,53, contou com a reforma da cozinha, do piso do pátio, de três salas de aulas e banheiros, ampliação de despensa e almoxarifado, reconstrução da cobertura e reformas e adequações no sistema de drenagem. A escola é a única do Município que conta com Ensino Fundamental até o 9º ano.

30 de dezembro

Na quarta-feira (30/12), serão entregues duas importantes obras para a área do Esporte: a cobertura das arquibancadas, construção da cabine de energia e instalação de tubulação e holofotes da Arena “Plínio Marin”, às 16h; e a revitalização do Centro Esportivo da Ferroviária “Faeis Habimorad”, às 9h30.

Cobertura de Arquibancadas da Arena Plínio

A obra de cobertura e iluminação da Arena “Plínio Marin” teve início em 2017, na gestão do Prefeito João Dado. A empresa J.A. Tinelli Marques e Companhia LTDA realizou a construção da cobertura e fez a cessão da iluminação para a empresa Cantóia & Figueiredo Empreendimentos Elétricos, Telefônicos e Serviços LTDA EPP, em janeiro deste ano.

O investimento total na obra foi de cerca de R$ 2 milhões, constituídos pela emenda de R$ 1,070 milhão do atual Prefeito João Dado, quando exercia atividade parlamentar, e de R$ 800 mil de recursos federais, conquistados com apoio do Deputado Fausto Pinato.

A obra disponibilizará um espaço mais adequado para o público assistir aos jogos sediados na Arena.

Revitalização do Centro Esportivo da Ferroviária “Faeis Habimorad”

Já na obra de revitalização do Centro Esportivo da Ferroviária “Faeis Habimorad” foram realizados os serviços de conclusão do quiosque, reforma dos vestiários, pintura da cabine de imprensa e reforma das quadras. O local já conta com nova pista de caminhada e ciclofaixa instaladas pela Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança para incentivo às práticas esportivas. Com investimento aproximado de R$ 200 mil, a obra será entregue às 9h30 desta quarta-feira (30/12).

28 de dezembro

Na segunda-feira (28/12), foram entregues os playgrounds reformados em Centros Municipais de Educação Infantil (Cemeis), a implantação de adutora de interligação do Poço Sudeste com o Poço Sul e a reforma do Poço Profundo Sistema Sul.

Interligação do Poço Sudeste com Poço Sul

A Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente, a Saev Ambiental, e a Prefeitura de Votuporanga autorizaram o início da obra da adutora na tarde do dia 10 de dezembro, com o objetivo de garantir maior oferta de água para o fornecimento aos munícipes.

A obra foi concluída e contou com investimento total de R$ 975.523,02, sendo R$ 147.638,98 para a contratação da empresa responsável pela mão de obra, equipamentos e materiais para a execução da adutora Sudeste – Sul e interligação do sistema; e R$ 827.884,04 da tubulação adquirida pela Autarquia.

Já a reforma do Poço Profundo Sistema Sul contou com investimento de R$ 195.771,58 e contempla a reforma e recuperação de conjunto moto bomba vertical de eixo prolongado VTP, incluindo mão de obra e fornecimento de peças para caixa de rolamento e demais componentes que compõem o conjunto moto bomba reserva para os poços tubular profundo de abastecimento de água potável dos sistemas norte, sul, oeste e sudeste. Desta forma, quando alguma bomba estiver em manutenção, a reserva poderá contribuir para que não falte água nas regiões.

Cabines de Banheiros no Centro de Eventos

Na última quarta-feira (23/12), foram entregues 100 cabines de banheiros no Centro de Eventos “Helder Galera”, localizado na vicinal Ângelo Commar, que liga Votuporanga a Parisi. A obra contemplou a construção de banheiros e piso de concreto com investimento de R$ 1.158.229,33, sendo R$ 975 mil de repasse oriundo de convênio com o Ministério do Turismo, mediante apoio do Deputado Federal Paulinho da Força, e R$ 183.229,33 de recursos próprios.

A obra teve início no final de junho do ano passado e conta com mais 503,98 m² de área construída de banheiros (masculino e feminino) em dois lados e 1.127,44 m² de ampliação de laje de piso, desta forma, a área de laje de piso totaliza mais de 4.300 m², somando com a área já existente, de 3.200 m². Também foram construídos 197,18 m² de calçamento em torno da construção.

No Centro de Eventos, também está sendo realizada a obra de Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva, que contempla arquibancadas e duas quadras, que totalizarão 3.053,21 m² de área de piso e contarão com tabelas móveis de basquete, traves para futebol de salão, postes com rede para vôlei, guarda-corpos e alambrados. Já a arquibancada terá 993,76 m² de área construída com capacidade para acomodar 1.878 pessoas.

A Implantação e Modernização de Infraestrutura Esportiva no Centro de Eventos conta com R$ 2.311.397,92 de investimento, sendo R$ 1,950 milhão oriundos do Ministério da Cidadania, de emenda do Deputado Federal Antônio Bulhões (2017), e o restante de recursos próprios do Município.

Ainda no mesmo espaço, está sendo construída a Casa do Zelador, que conta com investimento de R$ 85.537,30. É importante ressaltar que este valor teve 12,1% de desconto do valor orçado inicialmente. O local terá 109,66 m² de área total de construção e contará com sala, cozinha, dormitório, banheiro, área de serviço, varanda, alambrado e portão e calçamento.

Abertura Rua Olga Loti Camargo

Outra obra concluída foi a abertura da Rua Olga Loti Camargo que passou a interligar com a Rua Arthur de Oliveira, na região Sul da cidade. A obra era requerida pela população há muitos anos e contribuiu com a mobilidade urbana de quem trafega pela região. O local contou com investimento de R$ 60.436,66, sendo mais de 10% de redução do valor orçado.