Evento do Ministério da Saúde apresenta dança obscena e música pornográfica

O I Encontro de Mobilização da Promoção da Saúde no Brasil (EM PROSA Brasil), evento realizado entre os dias 4 e 6 de outubro no Tocantins e promovido pelo Ministério da Saúde, está no centro de uma polêmica nas redes sociais. Um vídeo que circula online mostra uma performance considerada por muitos como obscena, com uma dançarina exibindo movimentos hipersexualizados e dançando ao som de uma música com teor explicitamente adulto.

O vídeo revela a artista em uma dança provocante, onde em determinados momentos, suas roupas íntimas ficam visíveis. Tal performance aconteceu em um evento que teve como principal objetivo discutir e promover ideias relacionadas à Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS). O canal do DataSUS no YouTube transmitiu o evento online, porém a apresentação da dançarina não foi incluída na transmissão e os comentários estão desativados.

A conferência, que contou com a execução do Hino Nacional, teve a participação de aproximadamente 300 pessoas presencialmente, além de um público virtual. Entre os participantes estavam gestores e profissionais das Secretarias Estaduais e Municipais da Saúde, representantes da UNESCO e outros parceiros da gestão pública, bem como instituições de ensino e pesquisa e movimentos sociais.

O conteúdo explícito da música, que inclui o refrão “bate c*”, somado à dança da artista, gerou uma onda de reações negativas nas redes sociais. Muitos internautas expressaram sua indignação, classificando a performance como inapropriada para um evento de caráter oficial e educacional.

O Ministério da Saúde publicou nota dizendo que foi um fato isolado, mas admitindo que a apresentação “surpreendeu pela coreografia inapropriada”. Disse que adotará medidas para que isso não se repita.A NOTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

“A Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde promoveu o 1º Encontro de Mobilização para a Promoção da Saúde no Brasil (Em Prosa). O objetivo do evento é apoiar a implementação e a gestão participativa da Política Nacional de Promoção da Saúde a partir do compartilhamento de experiências e da ampliação do diálogo entre gestores e trabalhadores de diferentes estados, com momentos dedicados à diversidade cultural.

A programação contou com a participação de sete grupos artísticos nos seus intervalos. Uma das apresentações surpreendeu pela coreografia inapropriada.

O Ministério da Saúde lamenta pelo episódio isolado, que não reflete a política da Secretaria e nem os propósitos do debate sobre a promoção à saúde realizados no encontro, e adotará medidas para que não aconteça novamente.”