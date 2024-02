Trem Descarrila no Paraná Após Colisão com Carreta que Avançou Sinal Vermelho

Na manhã deste domingo (18), um grave acidente foi registrado em uma linha férrea do Paraná. Uma carreta avançou o sinal vermelho e colidiu com um trem carregado de soja, provocando seu descarrilamento. O incidente, capturado por câmeras de segurança, mostrou o veículo pesado atravessando a linha férrea e atingindo diretamente a locomotiva. Em consequência, o trem saiu dos trilhos e se chocou contra uma residência próxima ao local do acidente.

Felizmente, não houve feridos. O Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, confirmou que apesar do susto e dos danos materiais, nenhuma pessoa foi prejudicada fisicamente. No entanto, o acidente causou vazamento de combustível, embora não represente risco de explosão. A área foi prontamente interditada pelas autoridades para garantir a segurança da população e facilitar os trabalhos de remoção e limpeza.

A Rumo, concessionária responsável pelos vagões envolvidos no acidente, está conduzindo os trabalhos de remoção da carreta e limpeza dos detritos. A empresa também emitiu uma nota reiterando a importância da obediência às normas de trânsito, especialmente no que tange a preferência da linha férrea, conforme estabelecido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Atravessar uma passagem em nível sem parada prévia é considerado uma infração gravíssima.

Além disso, a Rumo destacou seu compromisso com a conscientização e prevenção de acidentes, mencionando que realiza campanhas educativas em várias cidades do Paraná. A empresa lamenta que, apesar desses esforços, ainda ocorram atitudes imprudentes e reforça seu empenho em intensificar as iniciativas para promover a segurança nas vias.