EUA e Talibã assinam acordo, e tropas americanas e da Otan sairão do Afeganistão em 14 meses

‘A paz é longa e dura’, diz Otan

Em paralelo, durante uma coletiva em Cabul, no Afeganistão, o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, afirmou que a aliança apoia o acordo e está preparada para “ajustar e reduzir” sua presença no país. No entanto, ele também frisou que, se a situação na região piorar, os aliados podem voltar a aumentar sua atuação.

Também participaram da coletiva o presidente afegão, Ashraf Ghani, e o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mark Esper.

“Esse é só o começo, e o caminho à frente não será fácil”, disse Esper.

Ele afirmou que os EUA e seus aliados estão comprometidos com o relacionamento com as forças de segurança do Afeganistão, e, ainda, que “o acordo com o Talibã abre caminho para negociações dentro do Afeganistão de forma que um cessar-fogo permanente e abrangente seja alcançado”, disse.

Invasão

As forças armadas dos EUA estão no Afeganistão desde 7 de outubro de 2001, quando invadiram o país em resposta aos ataques de 11 de setembro.

Naquela época, o Talibã, grupo islâmico radical então liderado por Mohammed Omar, controlava 90% do Afeganistão, embora nunca tenha sido reconhecido como governo pela ONU. Os únicos países que reconheciam a autoridade dos talibãs eram Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Paquistão.

O presidente americano era então George W. Bush, que ordenou a invasão depois que o Talibã se recusou a entregar Osama bin Laden, arquiteto do atentado às Torres Gêmeas. O Paquistão e Arábia Saudita se tornaram aliados regionais dos EUA, e os talibãs passaram à luta armada contra os americanos e o novo governo afegão constituído.

Bin Laden morreu em 2011 em uma operação dos Estados Unidos no Paquistão.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), mais de 100 mil civis foram mortos ou feridos no conflito apenas na última década. Desde o início dos conflitos, os EUA gastaram cerca de US$ 1 trilhão (R$ 4,5 trilhões) em despesas militares no Afeganistão.