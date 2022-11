Estudantes de Macedônia vivenciam bastidores do SBT

Na última segunda-feira (07), os estudantes do Ensino Médio da Escola Estadual “Eng Haroldo Guimarães Bastos”, do município de Macedônia, realizaram uma viagem a São Paulo para conhecerem a sede oficial do SBT (Sistema Brasileiro de Televisão), uma das maiores emissoras do país, acompanhados pelos professores Danilo Guimarães, Roseli Zanelli e Waine Gonçalves.

No local, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer o museu que conta toda a história da emissora e de um dos maiores ícones da TV, o animador Silvio Santos. Na oportunidade, participaram de um tour pelos estúdios e como plateia de algumas gravações do programa “The Noite”, talk show apresentado por Danilo Gentili, que irão ao ar posteriormente.

Vale lembrar, que o projeto tem como objetivo propiciar aos estudantes conhecimento educacional através da visita, ampliação de repertório, conhecer os bastidores da TV e explorar a diversidade cultural, temas abordados nos Itinerários Formativos, do Novo Ensino Médio. Para os jovens, foi uma experiência incrível, “Além de conhecermos um estúdio de gravação, pudemos evidenciar que a aprendizagem não acontece somente dentro da sala de aula, mas sim, em outros ambientes, essa viagem que ficará em nossa memória”, relata estudante do Ensino Médio. A Escola agradece a parceria da prefeitura municipal, sempre apoiando e contribuindo com a educação.