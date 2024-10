Universitários conheceram a indústria de equipamentos agrícolas, a Fatec e o Museu Shunji Nishimura, localizados no município de Pompeia/SP

No último dia 20 de setembro, os alunos do curso de Engenharia Agronômica (Agronomia) da Unifev realizaram uma visita técnica à indústria de equipamentos agrícolas Jacto, situada no Distrito de Paulópolis, em Pompeia/SP. A programação da tarde incluiu visitas à Faculdade de Tecnologia de São Paulo (Fatec) e ao Museu Shunji Nishimura, uma homenagem ao fundador da empresa.

Durante a visita os estudantes, acompanhados pelos docentes Prof. Dr. Epitácio José de Souza e Prof. Dr. Juliano Costa da Silva, tiveram a oportunidade de conhecer mais sobre a Jacto, que está presente em mais de 100 países, com produtos de alta tecnologia e soluções inovadoras para a agricultura. “Conhecemos o processo de criação, desenvolvimento e produção de máquinas agrícolas de alta tecnologia, aprendendo mais sobre o processo produtivo e as soluções inovadoras para o agronegócio”, destacou Souza.

Na avaliação dos docentes, o roteiro proposto contribuiu para promover o desenvolvimento de competências técnicas, culturais e socioambientais dos universitários, buscando o conhecimento de tecnologias modernas e sua aplicabilidade prática na área da agronomia. “A visita técnica proporcionou uma aproximação com profissionais da área e conhecer de perto as operações de uma das principais empresas do setor de máquinas e implementos agrícolas do país, que atua com soluções nas áreas de pulverização, adubação, plantio, colheita de café e colheita de cana-de-açúcar, além de produtos e sistemas para agricultura de precisão”, encerrou Silva.