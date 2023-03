Estudante de Odonto será sepultada nesta quinta em Fernandópolis

A jovem estudante de odontologia, Maria Eduarda Santos Blanco, 18 anos, vítima de um acidente na rodovia Carlos Gandolfi em Fernandópolis, será sepultada no final da tarde desta quinta-feira, dia 17.

De acordo com o informe funerário, “Duda” está sendo velada no Velório Municipal de Fernandópolis e às 17h00 o corpo será sepultado no Cemitério da Consolação, também em Fernandópolis.

Ele morreu no final da à tarde desta quarta-feira, dia 29, após ser transferida da Santa Casa de Fernandópolis para o Hospital de Base em São José do Rio Preto.

Duda sofreu TCE (Traumatismo Cranioencefálico) e Traumatismo Abdominal, com lesão no fígado, após colidir contra um cavalo na terça-feira, dia 28, quando seguia para o curso de odontologia. O animal estava solto sobre a pista, provocando o acidente.

Paramédicos do Samu que socorreram Duda conseguiram no momento ressuscitá-la após uma parada cardiorrespiratória, sendo levada imediatamente ao Pronto Socorro da Santa Casa onde passou por cirurgia no fígado.

Intubada, foi transferida para o HB em Rio Preto, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda não há informações sobre o proprietário do animal.