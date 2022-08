DISE prende traficante de drogas em Parisi

Em um trabalho conjunto de Policiais Civis da DISE de Votuporanga e Policiais Civis da Delegacia de Valentim Gentil, foi preso um traficante em Parisi.

O criminoso de 22 anos de idade, é conhecido nos meios policiais e possui antecedentes por dois Roubos ocorridos no Distrito Federal e já vinha sendo investigado pelos policiais pela prática desse crime na referida cidade. Ontem, cientes de que havia drogas no interior da residência do investigado, localizada na Rua João Gomes de Melo, em Parisi, procederam a abordagem sendo detido na sala do imóvel.

Nas buscas pela casa foram localizados e apreendidos oitenta e cinco gramas (85) de maconha que renderia cerca de duzentas e cinquenta e cinco (255) porções para venda, trinta e cinco (35) gramas de crack que após preparados fariam cento e setenta e cinco (175) porções, sessenta e oito gramas (68) de maconha que após embalada renderia vinte e três (23) porções da droga para venda a usuários, uma (01) balança de precisão e um (01) telefone celular.

Foi dado voz de prisão e o mesmo conduzido a DISE onde foi autuado em flagrante delito pelo Delegado de Polícia da DISE Dr. Allan Francisco Athayde Soares, por infração ao artigo 33 da Lei 11343/06 – Tráfico.

Votuporanga Tudo