Estudante de Nutrição da Unifev transforma desafios em propósito

Conheça a trajetória de Gabrielly Polaquini Andrade que já enfrentou batalhas desafiadoras e hoje almeja ajudar as pessoas por meio da alimentação

momento quando perdeu seu pai em decorrência da Covid-19. À época, ainda aos 18 anos, em meio ao luto e aos desafios emocionais impostos pelo isolamento social, Gabrielly encontrou na resiliência uma fonte de força e o apoio necessário para a sua superação pessoal. “Eu tinha completado 18 anos em janeiro de 2021 e perdi meu pai em março, o que me trouxe amadurecimento e grandes responsabilidades. Ao mesmo tempo uma porta se abria na Unifev para que eu entrasse, e sou muito grata por isso, porque foi a partir daí que tudo começou a ter sentido novamente. Conheci pessoas maravilhosas, que me acolheram em um momento bastante delicado da minha história.”

Ao iniciar o curso de Nutrição, Gabrielly descobriu um novo propósito de vida – auxiliar as pessoas por meio da alimentação. “Eu gosto muito da Unifev. Foi por meio dela que percebi que a nutrição não é apenas uma área de estudo para mim; é uma ferramenta para ajudar as pessoas a conquistarem uma vida saudável e equilibrada”, explicou a estudante.

Gabrielly não apenas superou as complexidades emocionais que envolviam o luto, mas também compartilhou sua jornada pessoal de superação de um transtorno alimentar.

Hoje, aos 20 anos, sua determinação em enfrentar desafios pessoais e transformá-los em aprendizado a destaca como um exemplo inspirador para sua comunidade acadêmica. “Assim que me formar, agora em 2024, eu penso em seguir na área comportamental da nutrição, devido a alguns episódios de transtornos alimentares que vivenciei. Isso me dá a certeza de contribuir de alguma forma com as pessoas que apresentaram algum tipo de distúrbio para que percebam que a vida é muito mais do que isso, e que de fato a alimentação pode mudar vidas”.

A Unifev se une para celebrar não apenas a trajetória acadêmica de Gabrielly, mas também sua força, resiliência e comprometimento em desejar fazer a diferença na vida das pessoas com a nutrição. Seu caminho inspirador nos recorda que mesmo em meio às tempestades, é possível encontrar propósito e contribuir para um mundo mais saudável e compassivo. “Depois da perda do meu pai eu percebi o quanto sou forte e nada será capaz de me derrubar. Eu vou seguir, de cabeça erguida, para conquistar todos os meus sonhos. Desistir não é uma opção pra mim. Nada vai me parar!”