Estudante de medicina usava Instagram para promover uso de drogas

Um estudante de medicina de 20 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas e crime contra a saúde pública após uma investigação feita por policiais do GOE (Grupo de Operações Especiais) de Araçatuba.

De acordo com informações apuradas pela reportagem, os agentes do GOE​/Deic receberam denúncias informando que o estudante e a namorada dele estariam traficando drogas em seus apartamentos, que ficam no bairro Concórdia. Os policiais começaram a investigar o casal e, nas redes sociais, constataram que o estudante postava fotos promovendo o uso de drogas.

O GOE solicitou ordem judicial e cumpriu hoje os mandados nos apartamentos. Ao chegar na casa do estudante, os policiais arrombaram a porta e surpreenderam ele na sala do imóvel. Eles apreenderam dois celulares, uma balança de precisão, 17 comprimidos de ecstasy, cinco micropontos de LSD, além de uma quantidade expressiva de skank, um tipo mais forte de maconha.

Ao ser questionado, ele admitiu, também, que usava um dos celulares para “consultoria”, indicando o uso de anabolizantes para clientes que queriam ficar com o corpo malhado.

Diante dos fatos, o estudante foi indiciado por tráfico de drogas e crime contra a saúde pública. Ele foi preso e vai passar por audiência de custódia amanhã (30). Os policiais também foram até o apartamento da namorada dele, mas nada ilícito foi encontrado.