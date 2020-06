Estrela d Oeste registra 10 casos positivos para covid-19

O município de Estrela d´Oeste, na região de Fernandópolis, chega a 10 casos positivos para covid-19. A informação é do boletim epidemiológico divulgado pela própria Prefeitura estampada no site oficial do município.

Oito pessoas inda seguem na fila de suspeitos aguardando resultados de exames laboratoriais. Até agora 14 casos foram descartados e 17 apresentaram síndrome gripal.

O número de casos pode estar relacionado ao afrouxamento do comércio por atitude do prefeito Barão, que até descumpriu ordem judicial e manteve salões de beleza e barbearias funcionando normalmente.

Em um áudio recém divulgado, agora se mostra preocupado e fala em punições aos comerciantes que desobedecerem às normas impostas pela prefeitura de Fernandópolis.

Ele chegou a ameaçar os comerciante a aplicar o lockdown, forma mais severa nesse período de pandemia onde somente supermercados e farmácias seriam autorizadas a funcionar.

Dá a impressão que somente agora, com o crescimento no número de casos, o prefeito de Estrela d´Oeste acordou para a situação.

O município de Estrela d´Oeste também vive um período decorrente dos números de casos da dengue. Até o início do mês, mais de 650 pessoas deram positivo para a doença.

Estrela d´Oeste é campeã em casos na micro região, perdendo apenas para Votuporanga.